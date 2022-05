Rifiuto secco, la Juve è avvisata: arriva l’annuncio

Il calciomercato della Juventus vicino alla svolta: arriva l’annuncio a sorpresa che riguarda il gioiello, nel mirino della ‘Vecchia Signora’ ma non solo

La Juventus si prepara per l’ultima giornata di campionato, contro la Fiorentina. Chiudere al meglio un’annata non troppo esaltante per rilanciarsi, in vista di quella che sarà la stagione del riscatto nei piani della ‘Vecchia Signora’. Ed il calciomercato estivo in tal senso darà una grossa mano alla società torinese, con la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri che subirà non pochi cambiamenti in vista dal prossimo anno. Da questo punto di vista, oltre al sostituto di Paulo Dybala, i bianconeri devono provvedere a rimpiazzare il grande leader che ha annunciato da pochi giorni l’addio alla Juventus: Giorgio Chiellini.

La retroguardia juventina dovrà quindi accorpare un grande colpo per poter rimpolpare una difesa che ha fatto grande fatica durante l’arco della stagione. E tra i diversi nomi ventilati nelle ultime settimane, uno in particolare rischia di allontanarsi definitivamente dal cambio di casacca durante la prossima sessione estiva di mercato che riaprirà ufficialmente i battenti tra poche settimane.

L’ex bomber è sicuro: “È fedele all’Arsenal”

Kevin Cambpbell, ex attaccante di Arsenal ed Everton, gela Juventus, Barcellona e tutte le pretendenti per uno dei gioielli in forza ai ‘Gunners’. Si tratta del centrale brasiliano Gabriel che piace tanto alla ‘Vecchia Signora’ in vista dell’addio ormai annunciato di Giorgio Chiellini. L’ex punta in esclusiva a ‘Football Insider’ ha ribadito: “Gabriel sta iniziando a vedere che Arteta sta costruendo qualcosa di importante all’Arsenal. Sono certo che è lusingato dall’interesse del Barcellona ma è fedele all’Arsenal, vuole fare parte del progetto”.

Una pessima notizia non solo per la società di Laporta ma anche per la Juventus che, come detto, vede in Gabriel il perfetto sostituto di Giorgio Chiellini. Il 24enne brasiliano in questa stagione ha collezionato 38 presenze con 4 reti all’attivo. Numeri che fanno gola ma che, per l’ex punta dell’Arsenal Campbell, sono destinati a ripetersi ancora in quel di Londra.

Gabriel, dunque, rischia di rimanere quindi a lungo alla corte di Arteta: Juventus e Barcellona sembrano destinate ad allontanarsi.