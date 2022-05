L’addio è già programmato: Lewandowski lo manda in Serie A

Il calciomercato estivo delle big di Serie A potrebbe dipendere da Robert Lewandowski: la firma del polacco libera il gioiello

Poche settimane e la sessione estiva di calciomercato riaprirà ufficialmente i battenti. Un valzer di attaccanti è pronto a scatenarsi nei mesi a venire, con le big italiane che possono ritrovarsi coinvolte in primissimo piano. Dal Milan che valuta il post Ibrahimovic all’Inter che rischia di perdere Lautaro Martinez, fino alla Juventus che ha invece già perso ufficialmente Paulo Dybala. Il Barcellona è da questo punto di vista uno dei club più attivi, con diverse stelle nel mirino della società catalana per l’anno prossimo.

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’, il Barcellona avrebbe già chiari ed in mente i piani per la prossima stagione. Dopo un’annata abbastanza deludente, la squadra di Xavi vuole ripartire e per farlo si affiderà ad un nuovo grande attaccante. Il grande sogno del club di Laporta è ormai chiaro da mesi e si chiama Robert Lewandowski, in scadenza tra un anno con il Bayern Monaco e destinato a salutare la Bundesliga tra poche settimane.

Saluta Xavi per la Serie A: la richiesta del Barcellona

Il portale spagnolo sottolinea come Joan Laporta avrebbe intenzione di fare cassa per dare l’assalto al campione polacco, reduce dall’ennesima stagione straordinaria con i bavaresi. Il 33enne ha segnato 50 gol con 1 assist vincente, in 46 apparizioni complessive: a 33 anni il suo futuro può chiamarsi Barcellona. Ed il club catalano ha pronta un’illustre cessione per racimolare un tesoretto da destinare all’acquisto di Lewandowski.

Il nome giusto è quello di Memphis Depay, classe 1994 ed in scadenza tra poco più di un anno con i blaugrana. L’olandese, dopo l’addio di Koeman, è finito nel dimenticatoio e non sta brillando alla corte di Xavi: uno scenario che, come viene scritto in Spagna, può favorire le grandi del nostro calcio. Dalla Juventus al Milan, passando per l’Inter, l’ex Lione può rappresentare una ghiotta occasione per rinforzare l’attacco con un profilo di primissimo ordine.

Depay, in questa stagione, ha segnato 13 reti con 2 assist in 37 presenze tra campionato e coppe con il Barcellona: alla finestra Milan, Inter e Juventus.