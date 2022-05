Gioiello a centrocampo, lo scambio si fa: Allegri ‘ringrazia’ Kean

La Juventus pianifica il prossimo calciomercato estivo, con la prospettiva di un interessante scambio all’orizzonte: Kean ai saluti

Fiorentina-Juventus come ultimo step stagionale per la squadra di Massimiliano Allegri. L’annata bianconera non è stata brillante, registrerà zero titoli in bacheca e l’intenzione ormai chiara è quella di provare un immediato rilancio, a partire dall’imminente sessione di calciomercato estivo che riaprirà i battenti ufficialmente nelle prossime settimane. Registrati gli addii a zero di Dybala e Bernardeschi e con l’annunciata e sentita separazione da Giorgio Chiellini, saranno numerose le operazioni che vedranno la Juventus in primissimo piano. Chi potrebbe dire addio dopo aver fatto ritorno a Torino è Moise Kean, in prestito dall’Everton e che sarà sicuramente riscattato dalla ‘Vecchia Signora’ nell’immediato futuro.

L’ultima idea potrebbe portare l’attaccante classe 2000 nuovamente in Premier League. Chi sarebbe fortemente interessato a Kean è il West Ham, con cui la Juventus proverebbe ad intavolare una possibile trattativa durante l’estate. Il piano della società inglese potrebbe prevedere uno scambio al quale la Juventus difficilmente direbbe di no: ecco l’idea che può concretizzarsi in estate.

Kean torna in Premier: scambio e cash

La valutazione di Kean, tra prestito e riscatto, si attesta intorno ai 35 milioni. Ecco perchè la soluzione in casa West Ham si chiama Pablo Fornals. Il talentuoso trequartista è un profilo che piace alla Juventus e che gli ‘Hammers’ potrebbero proporre ai bianconeri per la punta. Il cartellino di Fornals, in scadenza nel 2024 e reduce da 53 presenze con 6 reti e 7 assist vincenti, viene stimato in 25 milioni di euro.

Gli inglesi proporrebbero il cartellino del 26enne spagnolo più un conguaglio cash di circa 10 milioni: a queste condizioni, lo scambio potrebbe realizzarsi.

La stagione di Kean è stata tutt’altro che esaltante: solo 6 reti e 3 assist, nelle 43 apparizioni in bianconero in quella che potrebbe essere stata l’ultima stagione del bomber alla Juventus.