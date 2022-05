Serie A, 38^ giornata: Fiorentina e Lazio in Europa, crollo Atalanta

Da Atalanta-Empoli a Fiorentina-Juventus, i risultati di tutti gli anticipi del sabato della 38^ giornata del campionato di Serie A

Tante emozioni nell’ultimo sabato di campionato: dopo la sfida del pomeriggio, col Bologna corsaro a Genova, il sabato chiude con tre partite. Non sono mancati gol e colpi di scena.

A Bergamo ancora una grande prova di Vicario: il portiere dell’Empoli compie una serie di miracoli negando il gol dall’Atalanta, fermata anche dalla traversa con un tiro di Boga stampatosi sul legno prima del gol dei toscani siglato da Stulac. Ko amaro per i nerazzurri che non riescono a qualificarsi per la Conference League. Ci riesce invece la Fiorentina, capace di battere i rivali della Juventus grazie ad un gol di Duncan nel finale di primo tempo e ad un rigore trasformato da Gonzalez in pieno recupero. Partita incredibile all’Olimpico dove l’Hellas Verona va avanti di due gol sulla Lazio. I biancocelesti pareggiano e rimontano, passando addirittura in vantaggio con Pedro prima del gol del definitivo 3-3 scaligero siglato da Hongla ad un quarto d’ora dalla fine. La squadra di Sarri si qualifica per la prossima edizione dell’Europa League.

Serie A, 38^ giornata: risultati e classifica

Atalanta-Empoli 0-1

79′ Stulac

Lazio-Hellas Verona 3-3

6′ Simeone, 14′ Lasagna, 16′ Jovane, 28′ Anderson, 62′ Pedro, 75′ Hongla

Fiorentina-Juventus 2-0

46′ Duncan, 92′ rig. Gonzalez

La classifica: Milan 83, Inter 81, Napoli 76, Juventus 70, Lazio 64, Roma 63, Fiorentina 62, Atalanta 59, Verona 53, Torino 50, Sassuolo 50, Bologna 46, Udinese 44, Empoli 41, Sampdoria 36, Spezia 36, Salernitana 31, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 26