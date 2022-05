Bernardeschi dice no: tripla pista in Serie A

Il calciomercato estivo vedrà l’addio di Bernardeschi alla Juventus: arriva il rifiuto dell’esterno, il suo futuro può essere ancora in Italia

Sono ore già calde per il calcio italiano che, tra poche ore, vedrà i festeggiamenti di una delle due milanesi per lo scudetto 2021/22. Dal Milan all’Inter, dunque, il discorso tricolore si chiuderà questa sera così come l’ultima retrocessa, tra Salernitana e Cagliari. Dal calcio giocato le attenzioni dei club di Serie A sono pronte a spostarsi inevitabilmente sull’attuale sessione di calciomercato. Tra i sicuri protagonisti vi sarà Federico Bernardeschi che andrà in scadenza tra poco più di un mese con la Juventus.

Non è un mistero che l’ex esterno della Fiorentina resti tra i profili più chiacchierati e ricercati da diverse società, in Italia e non solo. Tra le ultime possibilità è apparsa per il classe 1994 quella di approdare nel calcio turco che già l’anno scorso ha accolto Mario Balotelli. La decisione di Bernardeschi, per il suo futuro, è però già chiarissima: i dettagli.

Bernardeschi rifiuta: ecco dove giocherà

Federico Bernardeschi non approderà in Turchia. L’interesse mostrato nei confronti del calciatore non troverà, molto probabilmente, l’assenso del classe 1994 che punta a palcoscenici più importanti per la sua carriera. Dalla Juventus ad un club comunque prestigioso che potrebbe essere una delle rivali della squadra di Allegri. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, sarebbe il Napoli in prima fila per Federico Bernardeschi a parametro zero.

Gli azzurri, dunque, monitorano la situazione riguardante l’ormai ex juventino che è stato accostato a diverse società nell’arco degli ultimi mesi. Dall’Inter alla Lazio di Maurizio Sarri che stima tanto il 28enne di Carrara, reduce da 36 presenze con 2 reti e 6 assist con la squadra di Allegri. Adesso, dunque, è in via di definizione il destino dell’esterno che ha solo pochi giorni fa annunciato serenamente la separazione dalla società piemontese.

Il suo destino sarà, probabilmente, ancora in Italia. Da Napoli e Inter fino alla Lazio: per Federico Bernardeschi c’è la fila.