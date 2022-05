UFFICIALE, addio Inter: “Grazie a tutti”

Attraverso il suo profilo Instagram, un giocatore dell’Inter ha dato l’addio alla maglia nerazzurra: ecco il messaggio

Archiviata la stagione, è tempo di rinnovi contrattuali, di cessioni e di acquisti. E anche di addii. In casa Inter come in altri club di Serie A, i giocatori col contratto in scadenza sui quali non c’è stata la comune volontà di proseguire il matrimonio, si preparano all’addio. In alcuni casi i saluti sono stati già affidati ai social.

È il caso di un giocatore che, sebbene un po’ messo in disparte nelle ultime due stagioni, è stato fondamentale nel percorso di cresicta dei nerazzurri. Un uomo che è stato dalle parti di Appiano per cinque anni, e che al termine del primo si è reso protagonista della rete decisiva che ha regalato all’Inter la Champions League.

UFFICIALE Inter, Vecino saluta i tifosi: è addio

“Grazie per avermi dato la possibilità di vivere questa grandísima esperienza! È stato un onore e un bellíssimo privilegio indossare i tuoi colori negli ultimi cinque anni.

Dalla società, allenatori, staff, a tutte le persone che lavorano per noi ogni giorno ad Appiano un Grazie gigante!

E poi loro, i miei compagni , con i quali abbiamo condiviso tanti momenti e ci siamo supportati l’uno con l’altro nelle buone e nelle cattive! Grazie di cuore!!!

Ma soprattutto ci tengo a salutare tutti i tifosi interisti. Perche l’urlo di San Siro dopo un gol, ti resta dentro per sempre. Non lo dimenticherò mai!!

Un abraccio a tutti!!

Con affetto Matias”.

Questo il messaggio, affidato al profilo Instagram, che Matìas Vecino ha dedicato ai tifosi nerazzurri e alla socetà meneghina per ufficializzare il suo addio alla Beneamata. Nel futuro del giocatore, come da indiscrezioni delle scorse settimane, potrebbe esserci la Lazio di Maurizio Sarri.