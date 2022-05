UFFICIALE Napoli: doppio colpo per Spalletti

Nella giornata di giovedì è arrivata una doppia ufficialità in casa Napoli: inizia a prendere forma la nuova squadra di Luciano Spalletti

Se n’era parlato, ultimamente. Era stato anzi lo stesso presidente Aurelio de Laurentiis ad anticipare non solo il futuro di un giocatore già in prestito al Napoli, e che sarebbe dovuto essere oggetto di riscatto, ma anche di un nuovo probabile arrivo in casa partenopea. Entrambe le questioni sono state chiuse ufficilalmente oggi.

Partiamo dal nuovo arrivo, quello annunciato con un tweet dal presidente del Napoli in persona, che ha dato il suo personale benvenuto al giocatore prelevato dal Getafe, Mathias Oliveira. Secondo le ultime indiscrezioni, il difensore si trasferirà con la formula del prestito con obbligo di riscatto: il costo totale dell’operazione dovrebbe superare i 15 milioni di euro, bonus compresi, visto che il club azzurro ha alzato la propria offerta per andare incontro alle richieste del Getafe.

Napoli, UFFICIALE il riscatto di Anguissa

Poco prima, sempre attraverso un post su Twitter, che rimanda ad una nota ufficiale emessa sul sito della società partenopea, il Napoli aveva dato conferma di un’altra operazione. Il riscatto di Andre Zambo Anguissa dal Fulham.

“Il Presidente Aurelio De Laurentiis è lieto di comunicare che la SSC Napoli ha riscattato dal Fulham le prestazioni sportive di Frank Anguissa a titolo definitivo“, si legge sul sito del Napoli.