L’annuncio ‘gela’ Marotta: “Non andrà all’Inter”

Il futuro del top player non sarà all’Inter: arriva l’annuncio a sorpresa che spiazza la società nerazzurra

Un’annata che ha visto ben due trofei riportati in bacheca, al netto dell’amarezza per uno scudetto volato solo qualche chilometro più in là, sulla sponda rossonera del Naviglio. L’Inter è pronta a rilanciarsi in vista della prossima stagione, con la speranza di poter tornare a vincere tanto in Serie A quanto in Champions League. E per far ciò, è evidente, servirà lavorare tanto e bene nella sessione estiva di calciomercato che riaprirà ufficialmente nei prossimi giorni.

Diversi i nomi, tutti di spessore, sondati da Marotta ed Ausilio nelle ultime settimane. In tal senso, il giornalista Fabio Ravezzani, sul suo profilo Twitter ha detto la sua su uno dei colpi che viene ormai da settimane dato per scontato e che riguarderebbe l’Inter di Simone Inzaghi. Ecco di chi si tratta: l’annuncio lascia ai nerazzurri davvero poche speranze per la firma.

Super colpo Inter: arriva la doccia fredda

Si tratta di Paulo Dybala, arrivato in scadenza contrattuale con la Juventus e destinato a lasciare Torino in vista della prossima stagione. Dall’Inter, appunto, fino alla Roma passando per diverse società estere che potrebbero accogliere la ‘Joya’ durante l’estate. Ravezzani, in tal senso, ‘scarta’ quasi del tutto la pista che porterebbe l’ex Palermo nella Milano nerazzurra. “Credo che ci siano pochissime possibilità di vedere Dybala con la maglia dell’Inter“, ha cinguettato il giornalista riducendo al lumicino le speranze di vedere l’argentino alla corte di Inzaghi.

Ravezzani ha poi concluso, non chiudendo del tutto le porte al matrimonio tra l’ex 10 bianconero ed il club di Steven Zhang: “Anche se le via del mercato sono infinite…”.

Nella sua ultima stagione con la maglia della Juventus, Dybala ha collezionato 39 presenze con 15 reti e 6 assist vincenti, tra campionato e coppe.