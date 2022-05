Sfuma l’affare gratis: scatto Ancelotti e Juve KO

Niente Juventus per Ousmane Dembélé: l’attaccante francese sempre più vicino ai campioni d’Europa del Real Madrid

Prossimo alla scadenza del contratto con il Barcellona, Ousmane Dembélé è uno degli attaccanti più cercati in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. Da tempo è anche nel mirino della Juventus.

Nelle scorse settimane si era registrato l’interessamento da parte del Paris Saint-Germain: il connazionale Kylian Mbappé, fresco di rinnovo contrattuale con la formazione parigina, gradirebbe condividere lo spogliatoio con il classe ’97 che però, difficilmente approderà in Ligue 1.

Decisivo, in tal senso, è stato l’addio di Leonardo. Un divorzio che ha radicalmente cambiato le strategie di mercato del club parigino: nessun accordo in arrivo con Ousmane Dembélé, il cui profilo è stato bocciato da Luis Campos, nuovo uomo-mercato del Psg. L’ex Rennes, infatti, non è ritenuto il rinforzo ideale in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, insidia Ancelotti per Dembélé

L’esterno offensivo, dal canto suo, non è intenzionato a rinnovare il suo contratto con il Barcellona e da tempo si sta guardando intorno. Il cambio di programma del Paris Saint-Germain potrebbe spalancare le porte al Real Madrid, rimasto a mani vuote dopo il mancato approdo di Mbappé che ha preferito prolungare il suo accordo con il Psg.

Il classe ’97 è un calciatore gradito a Carlo Ancelotti, intenzionato a creare un tridente con Benzema e Vinicius. Come spiega diariogol, i dirigenti dei Blancos avrebbero già avviato i contatti da tempo e ora potrebbe registrarsi l’assalto decisivo. Un possibile colpo a parametro zero per i campioni d’Europa, nonostante il pressing del numero uno catalano, Joan Laporta, di trattenere in blaugrana l’esterno francese . Il club è disposto ad accontentare le richieste economiche del calciatore che piaceva anche alla Juventus: i bianconeri, dunque, rischiano di veder sfumare un altro obiettivo per il reparto avanzato.