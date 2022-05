Lukaku o Dybala, scelta Inter: “E’ in dirittura d’arrivo”

Il mercato dell’Inter s’infiamma: tra la tentazione del ritorno di Big Rom e l’arrivo della Joya, la dirigenza deve prendere una decisione

Sono giorni caldi, e molti altri ne seguiranno nelle prossime settimane, sul fronte ‘partner d’attacco di Lautaro Martinez’ all’Inter. Com’è noto, le manifestazioni d’interesse del club nerazzurro per Paulo Dybala continuano ad essere incessanti. Per ora le parti – forse anche a causa del pressing della Roma sull’argentino – non hanno trovato un accordo, e sullo sfondo spunta una recentissima conoscenza del club nerazzurro, quel Romelu Lukaku mai uscito veramente dai radar dello staff tecnico.

L’ormai avvenuta cessione del club londinese da Abramovich nelle mani del consorzio guidato da Todd Boehly e Clearlake Capital avrà l’effetto di liberare il mercato, in entrata e in uscita, del club londinese. Questo ha riaperto, negli uffici di Viale della Liberazione, la suggestione Romelu Lukaku. L’operazione resta complicata, anche dal punto di vista della logica esclusione dell’affare Dybala qualora si decidesse di puntare sul ritorno del belga. Tra gli addetti ai lavori ferve il dibatitto su quale debba essere la strada da percorrere per l’ad Marotta. A tal proposito c’è chi sembra avere le idee molto chiare, lanciando anche un’indiscrezione abbastanza definitiva.

Inter-Dybala, Focolari non ha dubbi: “Ci siamo”

“Il cambio di Lukaku-Lautaro potrebbe non essere positivo, perché Lautaro è più giovane“, sostiene Furio Focolari dalle frequenze di Radio Radio. “Se hai Lukaku-Lautaro hai una coppia da 40 gol, ma anche Lautaro-Dybala ha la coppia da 35 gol. La differenza è Dybala e da Milano mi dicono che arrivare a Lukaku è impossibile. Poi per il decreto crescita bisogna aspettare due anni per il ritorno. Anche se si riduce lo stipendio, è esagerato“.

“Per questo mi dicono che Lukaku è impossibile, mentre Dybala è in dirittura d’arrivo. Credo che l’Inter vada verso la cessione di un altro calciatore, non Lautaro e formerà la coppia Lautaro-Dybala“, conclude l’opinionista.