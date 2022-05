Vogliono Dybala a tutti i costi: adesso Inter e Roma tremano

Un top club vorrebbe acquistare a tutti i costi l’attaccante della Juventus, Paulo Dybala, a parametro zero: allarme in casa Inter e Roma

È ancora incerto il futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino della Juventus ha messo momentaneamente in stand by la questione per concentrarsi sulla Finalissima tra Argentina e Italia, che andrà in scena a Wembley mercoledì 1 giugno. Dopodiché, la ‘Joya’ dovrà capire quale opzione possa essere effettivamente la migliore per il prosieguo della sua carriera e prendere una decisione.

Sappiamo che l’Inter è una concreta pretendente all’acquisto del classe ’93. Marotta e Ausilio hanno avanzato una proposta da 7 milioni di euro netti – bonus compresi – con durata del contratto triennale, più opzione per un’altra stagione, e il calciatore gradisce la meta nerazzurra. In corsa c’è anche la Roma di Jose Mourinho, fresca vincitrice della Conference League. A Dybala, che preferirebbe un club di Champions, è pervenuta l’offerta di un triennale da parte dei giallorossi. Le due italiane, però, dovranno fare molta attenzione alla concorrenza spietata dell’Atletico Madrid.

Calciomercato Inter e Roma, l’Atletico Madrid disposto a tutto per Dybala

Stando a quanto riferisce ‘Elgoldigital.com’, la ‘Joya’ sarebbe una priorità assoluta per i ‘Colchoneros’. Tant’è che gli spagnoli avrebbero rifiutato i cartellini di Di Maria e Gareth Bale, entrambi proposti ai biancorossi. Simeone ha chiesto espressamente l’arrivo di Dybala al direttore sportivo Andrea Berta e pare essere disposto a tutto pur di portare a Madrid il connazionale. Inter e Roma sono avvisate.