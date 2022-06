Countdown Pogba-Juve: arriva il primo annuncio UFFICIALE

Il futuro di Paul Pogba è vicino ad una svolta: arriva il messaggio ufficiale dall’Inghilterra che fa gioire la Juventus

Il campionato di Serie A si è ormai dileguato, lasciando tutta l’attenzione sulla sessione estiva di calciomercato. Le big del nostro calcio hanno quindi intenzione di darsi da fare, regalandosi colpi di spessore in vista dell’imminente nuova annata calcistica. Dal Milan campione d’Italia che è ufficialmente passato nelle mani di ‘RedBird’ fino a Inter, Napoli e Juventus. E proprio la ‘Vecchia Signora’ pianifica ormai da mesi un grandissimo e suggestivo colpo per la mediana di Massimiliano Allegri.

Quel Paul Pogba che, lasciato partire nell’estate 2016 per oltre 100 milioni, sembrerebbe vicinissimo ad una nuova avventura in bianconero, firmando a costo zero con la Juventus. Uno scenario che vede il primo annuncio ufficiale, da Manchester, che avvicina di fatto il campione francese sempre più ai colori bianconeri. Arriva il tweet del Manchester United che, di fatto, annuncia il divorzio da Pogba.

Pogba lascia il Manchester United: è UFFICIALE

“Una volta un Red Devil, un Red Devil per sempre. Grazie per i tuoi servizi, Paul Pogba”. Nel giorno della scadenza contrattuale del campione francesce con la società inglese, arriva di fatto l’annuncio che ufficializza la separazione tra le parti che porterà Paul Pogba lontano da Manchester. Il tweet che arriva da Old Trafford, dunque, non lascia spazio a dubbi e avvicina ufficialmente il talento transalpino al ritorno tanto chiacchierato alla corte di Massimiliano Allegri.

Dopo una stagione tutt’altro che esaltante i ‘Red Devils’ ripartiranno da una vera e propria rivoluzione ma Pogba non farà parte del nuovo gruppo che ha in mente ten Hag. In tal senso, la Juventus lavora giorno dopo giorno per raggiungere ad un accordo e limare i dettagli per il Pogba-bis, nelle prossime settimane.

In questa stagione, Pogba ha collezionato 27 presenze tra campionato e coppe, con 1 gol e ben 9 assist vincenti coi ‘Red Devils’: la Juventus è pronta per lo sprint decisivo.

Ecco il tweet della società inglese: