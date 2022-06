La Juventus ‘ringrazia’ Simeone: 60 milioni e colpo dalla rivale

La Juventus può mettere a segno un grande colpo durante l’estate: colpaccio dai rivali, l’assist è del ‘Cholo’ Simeone

Chiusa una stagione decisamente deludente, nei piani della Juventus vi è il calciomercato estivo. Il club bianconero, dopo 10 anni di successi, ha concluso per la prima volta un’annata senza alcun nuovo trofeo in bacheca. Allegri attende rinforzi di spessore nelle prossime settimane ed, in tal senso, potrebbe dover ringraziare un grande rivale della Juventus. Occhi su un possibile affare che vede coinvolto in primo piano l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone.

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’, dopo essere arrivato per 35 milioni di euro la scorsa estate dall’Udinese, il futuro di Rodrigo de Paul potrebbe essere già lontano da Madrid. L’argentino non avrebbe convinto a pieno il ‘Cholo’ Simeone ed è per questo che, di fronte ad un’offerta di un certo livello, il talento sudamericano potrebbe cambiare aria dopo una sola annata con la maglia dei ‘Colchoneros’.

Napoli su de Paul: la Juve scippa gli azzurri

Diverse le squadre che negli ultimi mesi, soprattutto dalla Serie A, hanno pensato a de Paul. A spuntarla, però, potrebbe essere il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Gli azzurri, dopo la delusione per non aver lottato fino alla fine per lo scudetto, vogliono rinforzarsi pesantemente ed il nome di de Paul farebbe fare il salto di qualità alla mediana di Luciano Spalletti. Se il classe 1994 dovesse effettivamente vestire la maglia del Napoli, ad approfittarne sarebbe anche la Juventus.

Il club di Torino ha da ormai diverso tempo messo in cima alla lista Fabian Ruiz. Lo spagnolo, in scadenza il 30 giugno 2023 con il Napoli, potrebbe salutare la squadra campana. La richiesta di De Laurentiis alla Juventus per la cessione dello spagnolo, però, potrebbe scoraggiare i vertici bianconeri: almeno 50-60 milioni di euro.

In questa stagione, Fabian Ruiz ha collezionato 38 presenze complessive con 7 reti e 5 assist vincenti: il suo futuro potrebbe essere alla Juventus.