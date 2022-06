Marotta individua il nuovo leader difensivo: possibile scambio

L’Inter vuole Marcos Senesi: nell’affare col Feyenoord potrebbe essere inserito il cartellino di Valentino Lazaro

Un possibile jolly nell’affare per portare Marcos Senesi all’Inter: l’amministratore delegato Giuseppe Marotta al lavoro per ingaggiare il difensore centrale italo-argentino.

Il piano di Giuseppe Marotta per portare Marcos Senesi in nerazzurro potrebbe prevedere l’inserimento del cartellino di Valentino Lazaro nell’affare. Un doppio affare per i nerazzurri, da tempo sulle tracce del centrale difensivo italo-argentino, legato al Feyenoord da un altro anno di contratto.

Valutato circa dodici milioni di euro, Marcos Senesi è stato uno dei difensori messosi maggiormente in mostra nella stagione appena andata agli archivi. Ben quarantanove le partite giocate tra Eredivisie e coppe per il difensore nativo di Concordia ma con origini italiane. Il classe ’97 potrebbe approdare in nerazzurro e rinforzare la difesa di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, ipotesi scambio tra Senesi e Lazaro

L’amministratore delegato nerazzurro Giuseppe Marotta potrebbe proporre al Feyenoord il cartellino di Valentino Lazaro, esterno destro classe ’96 di proprietà dell’Inter ma attualmente in prestito al Benfica con cui ha giocato ventinove partite, realizzando due assist nella massima serie lusitana.

Il cartellino del calciatore austriaco potrebbe essere inserito nell’affare: in settimana è in programma un incontro con l’entourage del giocatore per trovare una collocazione all’ex Newcastle e potrebbe essere presa in considerazione la pista Feyenoord.