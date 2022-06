Scambio con Simeone, Juve furiosa: firma con il Milan

Il calciomercato della Juventus può vedere una clamorosa beffa: il Milan manda ko i bianconeri con lo scambio

La stagione si è conclusa e adesso, Milan e Juventus, potrebbero incrociare i propri interessi in sede di calciomercato. Se da un lato i rossoneri hanno gioito per uno scudetto che mancava da ben undici anni, d’altro canto la ‘Vecchia Signora’ è reduce da un’annata decisamente deludente. Erano ben dieci anni che i bianconeri non concludevano senza alcun trofeo. Le critiche non sono mancate ma adesso l’attenzione è tutta rivolta ai rinforzi che le due big di Serie A hanno intenzione di regalarsi nelle prossime settimane.

A complicare i piani della società di Andrea Agnelli vi sarebbe Diego Simeone. I piani del ‘Cholo’ prevederebbero l’assalto ad uno dei gioielli del Milan: Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino, che ha una clausola da 50 milioni nel suo contratto, piace non poco all’allenatore dell’Atletico Madrid per rinforzare il centrocampo dei ‘Colchoneros’ in vista dell’imminente nuova stagione.

Simeone vuole Bennacer: scambio anti-Juve

La proposta di Simeone al Milan può quindi mandare ko anche la Juventus. Bennacer in Spagna, all’Atletico Madrid, con uno scambio. Sul piatto, la dirigenza metterebbe sul piatto il cartellino di Alvaro Morata. In scadenza con la Juventus dopo il prestito biennale oneroso, l’ex centravanti di Chelsea e Real potrebbe quindi allontanarsi definitivamente dalla ‘Vecchia Signora’. La Juve, si sa, cerca un forte sconto per il riscatto (prefissato a 35 milioni) della punta iberica.

Se il Milan dovesse effettivamente dare il via libera all’affare, Morata si ritroverebbe sì ancora in Serie A, ma da rivale della Juventus di Allegri e con lo scudetto sul petto. Un’opzione che può fare felice il Milan, visto che Ibrahimovic resta in scadenza e tornerà in campo dopo l’operazione al ginocchio, eventualmente, sino a fine 2022.

In questa stagione agli ordini di Allegri, Morata ha segnato 12 reti e firmato 9 assist vincenti tra campionato e coppe, in 48 presenze complessive.