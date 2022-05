Tegola Ibrahimovic: il comunicato UFFICIALE del Milan

A pochi giorni dalla conquista dello Scudetto, Zlatan Ibrahimovic è finito sotto i ferri: impietoso il comunicato del Milan

Appena in tempo per scendere in campo, da subentrato, nel trionfo di Reggio Emilia che ha consegnato il 19esimo Scudetto al Milan, che subito Zlatan Ibrahimovic ha fatto i conti con i suoi acciacchi. A sorpresa, lo svedese si è sottoposto ad un’operazione per ricostruire il legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale.

L’esito dell’intervento è stato diffuso dalla stessa società rossonera con un comunicato ufficiale apparso sul sito e anticipato da un psot sul profilo Twitter del club.

Zlatan Ibrahimovic operato: il responso UFFICIALE del Milan

“AC Milan comunica che nella giornata odierna, Zlatan Ibrahimović è stato operato al ginocchio sinistro dal Dr Bertrand Sonnery-Cottet, alla presenza del Responsabile Sanitario del Club Stefano Mazzoni, presso l’Hôpital Jean Mermoz di Lione.

L’artroscopia era programmata da tempo per risolvere definitivamente l’instabilità dell’articolazione attraverso la ricostruzione del legamento crociato anteriore, con rinforzo laterale e riparazione meniscale.

L’intervento è perfettamente riuscito e la prognosi è stimata in 7-8 mesi“, si legge sul sito dei Campioni d’Italia.