Roma, Zaniolo può salutare: c’è già il sostituto

La Roma potrebbe inserirsi nella corsa ad Hakim Ziyech se dovesse partire Zaniolo: l’olandese già nel mirino di Milan e Juventus

Idea Hahim Ziyech per la Roma: il club giallorosso potrebbe fiondarsi sul trequartista di origini marocchine nel caso in cui Nicolò Zaniolo dovesse lasciare la capitale in estate.

Potrebbe esserci anche la Roma tra le squadre italiane interessate ad Hakim Ziyech, trequartista classe ’93 di proprietà del Chelsea e legato ai Blues da altri tre anni di contratto. L’ex Ajax, approdato a Londra nell’estate del 2020, piace da tempo anche a Milan e Juventus.

I giallorossi potrebbero iscriversi alla lista delle squadre interessate nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Nicolò Zaniolo. Un’ipotesi attualmente alquanto remota, dato che l’intenzione della Roma e del calciatore classe ’99 è quella di proseguire l’avventura insieme. Inevitabile, però, pensare ad un eventuale piano di emergenza.

Calciomercato Roma, idea Ziyech se parte Zaniolo

Valutato circa trenta milioni di euro, Hakim Ziyech nella stagione appena conclusa con la maglia del Chelsea ha collezionato quarantaquattro gettoni di presenza tra Premier League e coppe varie, totalizzando otto gol e sei assist con i Blues.

La Roma potrebbe fiondarsi su di lui nel caso in cui Nicolò Zaniolo dovesse salutare nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. Già nel mirino di Juventus e Milan, Ziyech preferirebbe giocare con una delle due strisciate, in modo da poter avere ancora la possibilità di disputare la Champions League da protagonista.