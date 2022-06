Juve scatenata, duplice contropartita per il dopo Chiellini

Bianconeri ancora alla ricerca del sostituto di Chiellini, vagliano l’idea del pacchetto cash più duplice contropartita tecnica

La Juventus continua la ricerca matta e disperata di quel che sarà il difensore centrale da affiancare a de Ligt in sostituzione dell’uscente capitano bianconero Chiellini. Il mercato al momento offre diverse soluzioni congeniali, ma bisogna tener conto di diversi parametri di valutazione.

Il primo, se non più importante, è quello meramente economico. Per poter affondare la presa sul brasiliano Gabriel di proprietà dell’Arsenal, il club bianconero dovrebbe infatti architettare un incastro perfetto per far quadrare i conti. L’idea consisterebbe nel proporre un’offerta cash da 25 milioni di euro più il cartellino di Rabiot come prima contropartita tecnica e Artur in prestito.

Entrando più nel dettaglio, come tutte le operazioni anche questa avrebbe pro e contro. La Juventus guadagnerebbe un talento che fa invidia a mezza Europa, ma perderebbe altre due pedine a centrocampo. Lo stesso reparto da cui si sono evinte grandi difficoltà nel corso della passata stagione, eccezion fatta per qualche singola individualità. In altre parole, rattoppare così la difesa penalizzerebbe il resto. Un lusso che Allegri non potrebbe permettersi, se vuole riagguantare le prime posizioni di una classifica che vede sempre più protagoniste le due cugine di Milano.

