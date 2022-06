Juve, il big fa chiarezza: “Nessuna trattativa”

Dopo gli addii di Dybala e Bernardeschi, un altro big è stato accreditato di un addio alla maglia bianconera: il diretto interessato chiarisce

In casa Juve è tempo di cambiamenti. Anzi di rivoluzione. Gli addii di Federico Bernardeschi, Giorgio Chiellini e soprattutto di Paulo Dybala segnano inevitabilmente un nuovo corso nelle prossime stagioni della Juve. Tra i giocatori papabili di un clamoroso addio,. sempre restando nella ristretta cerchia dei senatori, c’era anche il nome di Juan Cuadrado.

Il colombiano, sul quale è scattato il rinnovo autoamtico del contratto per un’altra stagione fino al 2023, è finito nelle mire di Inter e Roma. Le trattative per una permanenza più a lungo termine del contratto dell’ex viola sembravano essersi arenate: inevitabile che il suo nome sia stato accostato alle squadre rivali dei bianconeri. Sui social, nela giornata di martedì, è stato lo stesso giocatore a fare chiarezza.

Cuadrado giura fedeltà alla Juve: il post

“Io mi sento molto bene alla Juventus, in nessun momento ho rifiutato nessuna proposta, perchè mai c’è stata nessuna trattativa. Ho grande rispetto per il mio club e per i miei compagni”. Questo l’intervento, sul suo profilo Twitter, del jolly sudamericano.