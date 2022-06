Gattuso pesca in Italia: subito il colpo dall’Inter

Rino Gattuso è ufficiosamente il nuovo tecnico del Valencia, nonostante le recenti polemiche: il primo colpo arriva dai nerazzurri

Il calciomercato estivo inizia a prendere forma, con le grandi società di tutta Europa pronte a darsi da fare per mettere a segno i futuri colpi. Tra i protagonisti vi sarà sicuramente Gennaro Gattuso, pronto a prendere in mano il Valencia nelle prossime settimane. Una nuova avventura in terra spagnola per ‘Ringhio’ che sta già lavorando a quelle che potrebbero essere le prime operazioni di mercato, soprattutto in entrata.

Occhi in Serie A ed in particolar modo in casa Inter. Non sono pochi i nomi che la società meneghina ha intenzione di cedere nell’attuale sessione di mercato. Uno di questi, a parametro zero, saluterà sicuramente la squadra di Simone Inzaghi, con l’opzione Valencia destinata a prendere corpo già nelle prossime settimane. Gattuso ci spera: ecco di chi si tratta.

Dall’Inter al Valencia: vola gratis da Gattuso

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, Gennaro Gattuso sarebbe pronto a mettere a segno uno dei suoi primi colpi, come ormai prossimo allenatore del Valencia. Nonostante il tecnico sia stato contestatissimo, la sua avventura in Spagna inizierà con un rinforzo e questo arriverà dal calcio italiano. Si tratta di Matias Vecino, in scadenza tra poco più di tre settimane con l’Inter e destinato, dunque, a lasciare la squadra di Simone Inzaghi a breve.

Il Valencia può accontentare Gattuso, proponendo un contratto breve a Vecino con uno stipendio, però, ben diverso da quello che il nazionale uruguagio percepisce adesso in quel di Milano. Non i 2,5 milioni di euro netti a stagione guadagnati con la maglia dell’Inter ma una cifra di 1,5-1,8 milioni all’anno. In questa stagione, tra campionato e coppe, il centrocampista classe 1991 ha collezionato 23 presenze complessive con un gol all’attivo.

Vecino, quindi, può diventare un nuovo giocatore del Valencia nelle prossime settimane: l’addio ufficiale all’Inter è solo questione di giorni.