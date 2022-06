Sacrificio McKennie, scambio stellare: decide Guardiola

Il calciomercato della Juventus prende forma: il club bianconero valuta l’addio di McKennie, decisivo Guardiola per il super scambio

Il futuro dalla Juventus passa inevitabilmente dalla sessione estiva di calciomercato. Erano dieci anni che la squadra bianconera non chiudeva una annata senza alcun trofeo: stagione deludente, dunque, che da Torino non intendono minimamente ripetere. Ecco perchè i movimenti, in entrata ed uscita, saranno molteplici al fine di rinforzare pesantemente la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Dalla difesa che ha perso Chiellini all’attacco orfano di Dybala (vicinissimo all’Inter) e Bernardeschi, è invece il centrocampo il reparto che presenterà numerosi cambiamenti. Potrebbe dire addio Weston McKennie, nonostante la buona stagione. Il texano partirebbe per fare spazio ad un grande colpo che prenda in mano le chiavi della mediana bianconera: l’ultima idea di scambio arriva dalla Premier League.

McKennie al City: Guardiola si oppone allo scambio

La Juventus avrebbe quindi intenzione di farsi avanti, tentando un clamoroso scambio con il Manchester City. Sul piatto il cartellino di McKennie, valutato dalla ‘Vecchia Signora’ 25 milioni di euro. Il desiderio di Massimiliano Allegri si chiama Ilkay Gundogan. Il tedesco, classe ’90 ed in scadenza tra un anno con i ‘Citizens’, è reduce da una grande annata fatta di 43 presenze con 10 reti e 6 assist vincenti.

Il cartellino di Gundogan ha una valutazione di 25-30 milioni anche se la volontà di Pep Guardiola è chiara. Il giocatore non si muoverà, è indispensabile e l’allenatore del Manchester City non è interessato ad uno scambio con McKennie.

Situazione, dunque, già ben definita: la strada per l’arrivo di Gundogan a Torino è decisamente in salita, la decisione di Guardiola gela la Juventus.