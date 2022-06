Si decide il futuro di Dybala: l’agente è in sede

Il futuro di Paulo Dybala è ancora tutto da decidere. Passo importante nel futuro dell’argentino: agente nella sede del club

L’avventura alla Juventus per Paulo Dybala è ormai bella che terminata. L’ormai ex numero dieci bianconero non ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto, così a fine mese sarà ufficialmente un calciatore svincolato. Sulle tracce inevitabilmente ci sono diversi club italiani ed esteri. Tra questi ci sarebbero anche Inter e Roma.

Sul proprio futuro il calciatore ancora non si è espresso, ma oggi arriva una svolta importante sul futuro della ‘Joya’. Incontro in corso nella sede del club con l’agente Antun.

Si decide il futuro di Dybala: l’agente è nella sede dell’Inter

Juventus salutata e futuro a un passo. Paulo Dybala si prepara a una nuova avventura nella propria carriera. L’argentino a fine giugno vedrà scadere il contratto con la Juventus e si libererà a parametro zero. Sulle sue tracce sono molti i club interessati, in particolare uno, l‘Inter.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, l’agente dell’argentino, Jorge Antun insieme all’intermediario, si trova all’interno della sede dell’Inter. Potrebbe essere il passo decisivo per portare la ‘Joya’ in nerazzurro. L’Inter dunque si prepara a mettere a segno un colpo molto importante per iniziare il calciomercato estivo.