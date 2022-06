Milan, l’annuncio che fa sognare: sfida alla Juve per la stella

Il Milan è pronto a farsi avanti per un clamoroso colpo in attacco: duello con la Juventus per il top player

Una stagione da incorniciare. Il Milan si è laureato campione d’Italia, undici anni dopo l’ultimo successo quando in panchina c’era ancora Massimiliano Allegri. Adesso, i rossoneri ed il tecnico toscano sono rivali e rischiano di esserlo anche nell’attuale sessione di calciomercato. Un duello a distanza tra la società di via Aldo Rossi e la Juventus che, in passato, è stato qualcosa di consueto.

Obiettivi comuni per i colpi che dovranno rinforzare le rose dei due allenatori, in vista della prossima annata calcistica. In tal senso, il giornalista di ’90min.com’ Graeme Bailey, su Twitter, ha lanciato una vera e propria bomba di mercato che può in maniera abbastanza diretta coinvolgere la ‘Vecchia Signora’.

La Juve rischia il ko: c’è il Milan

Il Milan al centro dell’ultimo rumor di mercato, con il nome di un top player che ormai da mesi circola per la ‘Vecchia Signora’ e che, adesso, può tornare ad infiammarsi con forza per il club rossonero. Si tratta di Gabriel Jesus, attaccante in forza al Manchester City con il quale è in scadenza il 30 giugno 2023. Bailey ha scritto: “Il Milan si unisce alla corsa per Gabriel Jesus del Manchester City. Jesus deve ancora confermare che ha rifiutato l’ultima offerta contrattuale del City, nelle prossime settimane vedranno deciso il suo futuro e se sarà al Manchester City”.

Il bomber brasiliano, nonostante la scadenza contrattuale sia decisamente vicina, viene valutato non meno di 40-45 milioni dai ‘Citizens’: il suo stipendio da 5 milioni netti all’anno sarebbe, comunque, alla portata del ‘Diavolo’.

Gabriel Jesus tra campionato e coppe con la maglia del Manchester City, in questa stagione ha accumulato 41 presenze con 13 reti e 12 assist vincenti.