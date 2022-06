Ritorno di fiamma, colpaccio Roma: Mourinho può esultare

La Roma torna nuovamente a farsi avanti per i big: ritorno di fiamma e Mourinho accontentato, c’è il ritorno di fiamma

La Roma di Josè Mourinho ha chiuso al meglio la stagione, con la vittoria della Conference League sul Feyenoord che ha portato alle stelle l’entusiasmo della piazza giallorossa. Il club capitolino ha intenzione di rinforzarsi pesantemente nell’attuale sessione di calciomercato, dando grande spazio alle richieste dello ‘Special One’ per puntellare la rosa in ogni reparto. Tra le esigenze più impellenti vi sarà sicuramente la firma di un nuovo importante centrocampista che prenda le redini della mediana giallorossa, nella prossima stagione.

Ed un nome su tutti, ventilato con forza dodici mesi fa, sembra destinato a tornare fortemente di moda. Quel Granit Xhaka, ad un passo dalla Roma nell’estate 2021 e che, adesso, può davvero avvicinarsi all’approdo nella Capitale. Il General Manager Tiago Pinto è pronto a tornare la carica per il talento svizzero dell’Arsenal.

Roma-Xhaka, ora si può: la decisione dell’Arsenal

L’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’ parla dell’interessamento, mai sopito, della Roma per Granit Xhaka. Già vicinissimo ai giallorossi la scorsa estate, come dichiarato dal membro dell’entourage Mario Cenolli ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘, adesso il destino del talento svizzero potrebbe tornare a tingersi di giallorosso. La Roma ha intenzione di rinforzarsi pesantemente nella sessione estiva di mercato e di farlo soprattutto a centrocampo, dove il profilo di Xhaka (che piace da sempre a Mourinho ma anche alla Juventus) sarebbe l’ideale per fare il salto di qualità.

In scadenza il 30 giugno 2024 con l’Arsenal, il 29enne di Basilea nei piani dell’Arsenal verrebbe sostituito da Youri Tielemans. Proprio la ricerca di un possibile sostituto di Xhaka, riapre la pista che porterebbe lo svizzero nella Capitale durante l’estate. Con un anno di ritardo, Mourinho spera di potersi godere il centrocampista reduce da 30 presenze con 1 rete e 2 assist vincenti in quel di Londra, tra campionato e coppe.

La valutazione che l’Arsenal fa di Xhaka è sempre vicina intorno ai 20-25 milioni: il nuovo assalto del club giallorosso può riavvicinare il giocatore alla Roma, saranno decisive le prossime settimane.