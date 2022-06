Rilancio e scambio con Ramsey: super colpo Juventus

La Juventus prepara lo scambio per il super colpo: adesso Ramsey può dire addio e portare ad Allegri il gioiello

La stagione della Juventus non è stata certamente positiva. Il quarto posto non può bastare, dopo dieci anni che hanno visto i bianconeri conquistare trofei anno dopo anno. Adesso, però, la situazione è cambiata ed il calciomercato estivo richiederà interventi di assoluto spessore per concedere a Massimiliano Allegri la miglior rosa a disposizione.

Vicino, vicinissimo il ritorno di Paul Pogba che appare quasi come una formalità: il francese, però, non basta. E tra le priorità della ‘Vecchia Signora’ vi è sicuramente la firma di un nuovo centrale difensivo di spessore. Il recente addio di Giorgio Chiellini lascia un buco enorme nella retroguardia bianconera.

Ramsey per il colpaccio: scambio con l’Arsenal

Ecco quindi che, tra i sacrificabili per permettere un grande colpo alla Juventus continua a rimanere Aaron Ramsey. Dopo il prestito in Scozia, il gallese può diventare la pedina di scambio ideale per il rinforzo di peso richiesto dall’allenatore toscano. Le recenti prestazioni con la maglia della nazionale gallese hanno infatti mostrato un Aaron Ramsey in grande spolvero. Il centrocampista, sotto contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2023, ha esaurito il prestito ai Glasgow Rangers e tornerà quindi a Torino. Ma non per restare. Nei piani della ‘Vecchia Signora’ l’ex Arsenal non rientra minimamente ed è per questo motivo che, approfittando delle recenti belle prestazioni del gallese, i bianconeri proverebbero uno scambio per regalare ad Allegri un grande rinforzo in difesa.

Si tratta del brasiliano Gabriel, classe 1997 e da tempo nel mirino del ds Cherubini. Una valutazione alta quella del centrale dei ‘Gunners’: almeno 35 milioni di euro. E con Ramsey nell’affare, che gradirebbe non poco un ritorno nel club che lo ha reso grande, la dirigenza juventina risparmierebbe 8-10 milioni di euro. Questa la valutazione che la società di Andrea Agnelli fa del 31enne di Caerphilly. Gabriel in questa stagione ha collezionato 39 presenze, con 5 reti all’attivo: numeri che hanno impressionato la Juventus, alla ricerca di un degno erede di Chiellini.

Ed il 24enne di San Paolo sembra proprio fare al caso di Massimiliano Allegri: il piano del club torinese è chiaro, sacrificare Ramsey per tentare l’assalto a Gabriel.