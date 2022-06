Può salutare Ancelotti: lo scambio premia la Juventus

Il calciomercato della Juventus può vedere un clamoroso scambio con il Real Madrid: ecco l’offerta bianconera

La Juventus intende riscattare una stagione decisamente deludente. Nessun nuovo trofeo in bacheca, non accadeva da dieci anni, ed è per questo che il quarto posto in Serie A non può bastare alla ‘Vecchia Signora’. Ed ecco che il calciomercato estivo può regalare non poche sorprese alla rosa di Massimiliano Allegri.

Diverse le richieste del tecnico livornese che ha posto le sue attenzioni in quel di Madrid, sponda Real. Occhi sulla rosa di Carlo Ancelotti, con un’idea di scambio che può prendere corpo nelle prossime settimane. Sul piatto il cartellino di Merih Demiral che non rientra nei piani del club bianconero per l’imminente nuova stagione: ecco lo scambio con i ‘Blancos’.

Demiral nello scambio: colpo da Madrid

Secondo quanto riferito da ‘ElNacional’, Florentino Perez e Carlo Ancelotti avrebbero deciso di mettere sul mercato Ferland Mendy. Il laterale francese, con l’approdo di Rudiger al centro della difesa ed il conseguente spostamento di Alaba sulla corsia mancina, rischia di trovare poco spazio l’anno prossimo. Ecco perchè il Real ha intenzione di ascoltare offerte per il suo gioiello che piace a PSG, Chelsea e soprattutto Juventus. Il club bianconero avrebbe in mente una proposta da avanzare al club di Madrid per convincere i vertici delle ‘Merengues’ a lasciar partire il 27enne ex Lione.

La valutazione che il Real fa del suo laterale è di almeno 40-45 milioni di euro: una cifra molto importante che da Torino sperano di ammorbidire con uno scambio. Un conguaglio cash di circa 20 milioni più il cartellino di Merih Demiral: questa la proposta che il ds Cherubini ha in mente per regalare ad Allegri un nuovo terzino, visto che l’allenatore livornese non intende contare più nè su Alex Sandro nè su Luca Pellegrini. Intanto il centrale turco, reduce da una buona stagione con l’Atalanta, difficilmente sarà riscattato dalla ‘Dea’ è destinato a fare ritorno a Torino, per poi ripartire.

Magari proprio in direzione Madrid, dove completerebbe il pacchetto di centrali a disposizione di Ancelotti: la valutazione che la Juventus fa di Demiral è di circa 20 milioni.