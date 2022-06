Dani Alves-Barcellona, l’annuncio a sorpresa sui social

Notizia confermata dallo stesso terzino brasiliano: l’annuncio direttamente sui social con un lungo messaggio emozionante

La notizia era già nell’aria, ma ora è ufficiale con il post su Instagram dello stesso Dani Alves. Così l’ormai ex terzino del Barcellona ha salutato i propri tifosi con un lungo messaggio emozionante. Tornato a vestire i colori blaugrana, ora sarà nuovamente addio per cercare ancora una squadra in Europa. La sua fame non si placherà mai e vorrebbe continuare ad essere protagonista.

Dani Alves-Barcellona, addio ufficiale: il post emozionante

Così il terzino brasiliano ha rivelato su Instagram: “Ora è giunto il momento del nostro addio. Sono stati più di 8 anni dedicati a quel club, quei colori e quella casa… ma come tutto nella vita, gli anni passano, le strade cambiano e le storie si scrivono da tempo in luoghi diversi – ed è stato così. Sono passati molti altri anni fino a quando il calcio e la vita, che come sempre, sono molto grati a chi li rispetta, hanno deciso di darmi l’opportunità di tornare a Barcellona”.

Poi ha aggiunto: “Ringrazio inoltre tutto lo staff per l’opportunità in questo Club e di poter indossare nuovamente quella meravigliosa maglia, non sai quanto sono stato felice… Spero che non manchi la mia follia e la mia felicità quotidiana. Sono stati 23 i titoli vinti. Si chiude un ciclo entusiasmante e ne apre un altro ancora più impegnativo. Che il mondo non dimentichi mai: UN LEONE ANCHE SE HA 39 ANNI È ANCORA UN BUON PAZZO LEONNNN.”