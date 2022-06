Colpaccio low cost: così il Milan accontenta Pioli

Stefano Pioli ha parlato chiaramente: vuole un Milan sempre più forte, Maldini tenta il colpo in Bundesliga

Il Milan non vuole fermarsi. Archiviato il successo tricolore, con lo scudetto che è ritornato sulla sponda rossonera del Naviglio dopo 11 anni, è arrivato il momento di pensare al calciomercato. Il club meneghino ha intenzione di puntare a colpi di assoluto spessore per accontentare le richieste di Pioli.

Puntellare la rosa coi giusti innesti, visto che Romagnoli e Kessie hanno salutato a zero ed in attacco Ibrahimovic tornerà probabilmente a inizio 2023. Ecco perchè, dalla Germania ed in particolar modo dal Bayern Monaco, può arrivare un nome che farebbe al caso della squadra campione d’Italia.

Pioli esulta: arriva dal Bayern Monaco

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’, il Bayern Monaco sembrerebbe convinto di dare il via alla cessione di uno dei suoi big, arrivato la scorsa estate dal Lipsia per 15 milioni di euro e accostato, tra le altre, all’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Diego Simeone. Quel Marcel Sabitzer che nella sua prima e probabilmente ultima stagione in terra bavarese ha deluso, incidendo meno di quanto ci si aspettasse. Ecco perchè, l’arrivo di Gravenberch alla corte di Nagelsmann, apre alla cessione dell’austriaco che, a 28 anni, può ancora dire molto in un club che ambisce ai vertici. Ed è qui che l’opzione Milan può prendere corpo, visto che l’addio di Kessie lascia scoperta un’importante porzione della mediana di Pioli.

Sabitzer può adattarsi in ogni ruolo del centrocampo e, in più, avrebbe costi decisamente accessibili per il ‘Diavolo’. 10 milioni la richiesta del Bayern Monaco per il cartellino del ’94, reduce da 32 presenze con 1 rete ed 1 assist vincente in soli 1076′ in campo. Il vero nodo da sciogliere, per il Milan così come per qualsiasi altro club interessato, riguarda certamente lo stipendio che Sabitzer percepisce attualmente in Germania. Decisamente troppi gli oltre 8 milioni di euro garantiti dal Bayern Monaco: se Sabitzer vorrà trovare con facilità una squadra per il prossimo anno, dovrà certamente venire incontro al suo prossimo club abbassandosi buona parte dell’ingaggio.

Ed il Milan ci spera, visto che la pista che porta all’austriaco può essere un’occasione ghiotta per la società di via Aldo Rossi.