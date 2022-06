La Juventus ci riprova con lo scambio: Arthur dice addio

Il calciomercato bianconero prende forma, con l’ipotesi scambio all’orizzonte: il brasiliano Arthur pronto a partire

La prossima stagione sarà quella del rilancio. La Juventus ha dei piani ben chiari per il futuro, dopo aver chiuso la prima annata senza alcun nuovo trofeo dopo una decade di successi. Ecco perchè il calciomercato estivo vedrà e sta già vedendo la ‘Vecchia Signora’ tra le assolute protagoniste. Non solo l’ormai imminente approdo di Paul Pogba a Torino a sei anni dal suo addio.

Tra le cessioni, pare scontata quella del brasiliano Arthur. Ed è proprio grazie all’ex Barcellona che Massimiliano Allegri spera di poter arrivare ad una delle pedine più desiderate in Europa ed in cima alla lista della dirigenza della Juventus per l’anno prossimo. Occhi su quello che, a conti fatti, potrebbe essere l’erede di Giorgio Chiellini.

Allegri gongola: così arriva l’erede di Chiellini

Non è un mistero che l’addio di Chiellini abbia lasciato un vuoto, tecnico e non solo, molto complicato da colmare. La Juventus ci proverà e avrebbe intenzione di farlo per un profilo che già nelle ultime settimane è finito al centro di numerose voci di mercato. Si tratta di Gabriel, difensore di proprietà dell’Arsenal e reduce da una grande stagione con i ‘Gunners’. Classe 1997, il centrale di San Paolo ha collezionato ben 39 presenze, con 5 reti all’attivo.

Il nuovo tentativo della Juventus prevederebbe l’inserimento nell’affare proprio di Arthur che ormai da mesi non rientra più tra le priorità di Allegri, pronto a rivoluzionare il centrocampo della ‘Vecchia Signora’. L’Arsenal valuta il suo gioiello, sotto contratto fino al 2025, non meno di 50 milioni. Una valutazione simile, 40-45 milioni, quella che la società torinese fa invece di Arthur: l’idea di scambio sarebbe, dunque, quasi alla pari.

Situazione dunque in divenire, con la partenza di Arthur che può portare alla corte di Allegri un grande rinforzo per la difesa dell’anno prossimo.