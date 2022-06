Il Milan reagisce: assalto totale con lo scambio, addio Juve

Il Milan ha una strategia chiara per arrivare a Fabian Ruiz: il club rossonero prova a soffiare lo spagnolo a Roma e Juventus

Fabian Ruiz è tra gli elementi di spessore del Napoli che potrebbero cambiare squadra la prossima estate: legato agli azzurri da un altro anno di contratto, piace a molti club in Italia.

Il Milan prova ad entrare a gamba tesa nella corsa per Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo, in lista di sbarco da Napoli, piace a tanti club in Italia e non solo. Nel nostro campionato ci sono Roma e Juventus tra le compagini maggiormente interessate.

Nelle scorse ore si è registrato il forte interessamento anche da parte del Milan che vorrebbe provare a superare la concorrenza delle altre compagini interessate al centrocampista classe ’96, autore di sette gol e cinque assist in trentotto apparizioni con la maglia del Napoli nella stagione da poco andata agli archivi.

Calciomercato Milan, il piano per arrivare a Fabian Ruiz

L’idea del Milan – dunque – sarebbe quella di superare la concorrenza di Roma e Juventus inserendo nella trattativa una contropartita tecnica. In particolar modo, nell’affare potrebbe essere inserito il cartellino di Ante Rebic, attaccante croato classe ’93 che potrebbe lasciare Milano quest’estate.

Legato ai rossoneri da altri tre anni di contratto, è reduce da tre gol e due assist in ventinove partite. La necessità del Napoli di rinnovare il reparto offensivo potrebbe spingere i partenopei ad accettare, chiedendo magari un conguaglio economico per cedere Fabian Ruiz al Diavolo.