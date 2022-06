Galliani, ecco il primo colpo dalla A: arriva la firma

Manca solo l’ufficialità per il primo acquisto dalla Serie A dell’ambizioso Monza: martedì visite mediche e firma

Ci siamo. Dopo un corteggiamento durato per lo meno dall’ufficialità della promozione in Serie A fino alla giornata di domenica, il Monza ce l’ha fatta. Il club brianzolo ha convinto il giocatore, liberatosi a zero dall’Inter, a firmare un biennale sposando così l’ambizioso progetto brianzolo. Già nella giornata di martedì sono previste le visite mediche con relativa firma ed annuncio ufficiale.

Andrea Ranocchia sarà un nuovo giocatore del Monza. Dopo 10 anni in maglia nerazzurra – con l’unica parentesi del prestito alla Sampdoria nella seconda metà della stagione 2015-16 – il difensore umbro saluta il club meneghino.

Ranocchia al Monza: biennale per il difensore

Del resto l’addio era stato già confermato nei giorni scorsi, considerando che il suo contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, non era stato rinnovato di comune accordo. Ranocchia è dunque il primo colpo di Adriano Galliani dalla Serie A. E nello specifico dall’Inter. Più di qualcuno assicura che non sarà nemmeno l’ultimo…