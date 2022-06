Juve, scoppia la Neymar mania: cosa sta succedendo

La clamorosa indiscrezione lanciata nella giornata di lunedì ha scatenato le reazioni social dei tifosi bianconeri: ecco cosa pensano

Radio mercato, nella giornata di lunedì 20 giugno, è stata squarciata da un’indiscrezione lanciata dal giornalista Luca Momblano, che ha riferito della proposta che il Ds del PSG Luis Campos avrebbe fatto alla Juventus. Il neo dirigente del club transalpino avrebbe offerto la stella brasiliana Neymar Jr. ai bianconeri. Appena è iniziata a circolare la notizia, nemmeno a dirlo, i social sono andati letteralmente a fuoco.

Il possibile affare, che sarebbe anche a condizioni vantaggiose per il PSG – disposto a cedere l’ex Barcellona in prestito conttibuendo anche in parte all’ingaggio – ha fatto immeditamente il giro del web. L’ipotesi è a dir poco suggestiva, soprattutto perchè accoppiata con un altro rumor, venuto a galla quasi contemporaneamente, sul possibile ritorno di Cristiano Ronaldo in bianconero. La doppia indiscrezione non poteva che scatenare le reazioni dei tifosi della Vecchia Signora su Twitter.

Neymar offerto alla Juve, tifosi scatenati sui social

Forse voleva dire che Neymar ha offerto il psg alla juve.. — Andrea Santi (@AndreaSanti75) June 21, 2022

Prossima formazione juve. Cuadrado vlahovic di maria chiesa vlahovic morata pogba neymar cr7 de ligt da solo laggiù… — Massimo Col (@col_massimo) June 21, 2022

Si “vocifera” di #Neymar e del ritorno di #CR7 alla Juve.

Certo che se arrivassero anche #Messi, #Mbappe e #Donnarumma l’eliminazione della Juve negli ottavi di #UCL si svolgerebbe in grande stile…#Finoallafine — PinoBianconero (@JuveVinciPerMe) June 21, 2022