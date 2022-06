Scambio e doppio colpo: capolavoro di Maldini, Juve ko

Il Milan fa sul serio e prepara l’assalto al big che piace ad Allegri: lo scambio apre ad un altro colpo di Maldini

Un’annata da incorniciare, conclusa con la vittoria dello scudetto ma non solo. Il Milan ha cambiato proprietà, adesso è RedBird a tirare le redini della società meneghina che, anche l’anno prossimo, punta a ripetere il successo in Serie A. Molto dipenderà però dal calciomercato, con la sessione estiva che rischia di portare non pochi cambiamenti alla rosa di Stefano Pioli. Salutati Kessie e Romagnoli, il ‘Diavolo’ si guarda intorno anche per la mediana.

In tal senso, l’ultima idea di Maldini può portare ad un clamoroso ko della Juventus. Il dirigente milanista, che nei prossimi giorni dovrebbe annunciare il suo (e di Massara) rinnovo con la nuova proprietà del Milan, mette nel mirino il gioiello che Massimiliano Allegri ha ormai puntato da tempo.

Scambio Milan-Napoli: ‘assist’ anche per Botman

Il Milan comincia a pensare a Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli, classe 1996, è in scadenza tra un anno con la società di Aurelio De Laurentiis e ha già rifiutato la proposta di rinnovo dagli azzurri. Allo spagnolo, accostato anche al Barcellona, pensa ormai da mesi la Juventus. Il ‘Diavolo’, però, avrebbe in mente un possibile scambio che supererebbe la concorrenza bianconera, regalando a Pioli un colpo di peso in mediana. Sul piatto il cartellino di Alexis Saelemaekers più un conguaglio di 10 milioni di euro in favore dei campani. Se il patron del Napoli dovesse effettivamente accettare la proposta del Milan, allora la Juventus perderebbe uno dei nomi più desiderati dell’attuale sessione di mercato e vedrebbe una delle concorrenti per il prossimo scudetto, rinforzarsi pesantemente.

Il Milan, però, gioverebbe anche di un altro vantaggio se l’operazione con il Napoli dovesse diventare realtà. Inserendo Saelemaekers, i rossoneri risparmierebbero una cifra vicina ai 10 milioni che Maldini vorrebbe subito investire per il colpo in difesa. All in, quindi, su Sven Botman che il Newcastle è disposto a pagare 40 milioni di euro, mettendo di fatto il Milan in disparte. Botman non ha mai nascosto la sua voglia di vestire la maglia dei campioni d’Italia ed è per questo che, a parità di offerta, l’olandese preferirebbe sicuramente l’approdo in Italia.

Fabian Ruiz più Botman, dunque, per il ‘Diavolo’: i sogni su un doppio binario che può davvero far gioire Stefano Pioli e far infuriare la ‘Vecchia Signora’.