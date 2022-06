Maldini cambia piano: il post Kessie è in Serie A

Il calciomercato del Milan passa dall’arrivo di un nuovo grande centrocampista: se salta Renato Sanches, l’alternativa è già in Italia

Il Milan si appresta a vivere un’estate caldissima. Il 4 luglio il gruppo campione d’Italia si radunerà in quel di Milanello per preparare una stagione che, nelle intenzioni di Pioli e della dirigenza, dovrà coincidere con la conferma nell’elite del calcio italiano. Ma non solo. La rosa a disposizione dell’allenatore emiliano sarà potenziata anche grazie al supporto di RedBird.

Paolo Maldini, in tal senso, ha diverse priorità: su tutte la sostituzione di Romagnoli e Kessie, che tra sette giorni esatti esauriranno il loro contratto con il Milan e si accaseranno a zero altrove. Il nome caldo per rimpiazzare il forte centrocampista ivoriano durante l’attuale sessione di calciomercato è sicuramente Renato Sanches.

Renato Sanches al PSG: Maldini ‘chiama’ la Juve

Il centrocampista portoghese ha flirtato a lungo con il Milan ma, adesso, l’ombra del PSG può stravolgere i piani di Massara e Maldini. Con Renato Sanches sotto la Tour Eiffel, il club rossonero correrebbe ai ripari tornando alla carica per un profilo che piace alla dirigenza e per il quale è stato sondato il terreno in passato. Si tratta di Weston McKennie, sotto contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2025.

Il polivalente centrocampista statunitense viene valutato non meno di 30 milioni di euro dalla Juventus che sarebbe titubante nel rinforzare una rivale per la prossima corsa scudetto. McKennie è stato comunque impiegato con continuità da Allegri, viste le 29 presenze complessive ed i 4 gol all’attivo nelle apparizioni tra campionato e coppe.

Situazione dunque in divenire, con il Milan che può fare sul serio per McKennie: dipenderà tutto dal PSG e da Renato Sanches, che al momento sembrerebbe sempre più vicino alla squadra campione di Francia.