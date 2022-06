Futuro Ronaldo, c’è la novità: ultim’ora dalla Germania

Continuano ad alimentarsi voci sul futuro di Cristiano Ronaldo: l’ultima notizia arriva dalla Germania

Il ritorno al Manchester United non è stato quello che Ronaldo si aspettava. Nonostante l’ennesima ottima stagione individuale, specie a livello realizzativo (18 gol in Premier, 6 in Champions League), i ‘Red Devils’ hanno terminato una grigia stagione assai distanti dalla massima competizione europea.

Questo esito sta alimentando diverse voci sul futuro dell’asso portoghese, molte delle quali lo vogliono lontano dalla Premier League. Dal ritorno in Serie A, con le clamorose ipotesi Roma e addirittura Juventus, sino al connubio con Messi al PSG, le notizie circolate in queste ore sono molteplici.

L’ultima era arrivata nella serata di ieri e parlava di un’esperienza in Germania al Bayern Monaco come sostituto di Robert Lewandowski. Il polacco ha ribadito in più occasioni il suo desiderio di lasciare la Bundesliga (lo aspetterebbe il Barcellona) e lo spazio vuoto lasciato in attacco secondo ‘As’ sarebbe stato ricoperto proprio da CR7.

Ronaldo al Bayern Monaco, arriva la smentita

In mattinata le cose sono cambiate. Sia la ‘Bild’ che ‘Sky Sports Deutschland’ hanno smentito categoricamente la possibilità di vedere Ronaldo in Baviera la prossima stagione. L’emittente televisiva ha inoltre promesso che nelle trasmissioni serali avrebbe spiegato per filo e per segno l’impossibilità dell’affare.

Il futuro di Cristiano resta quindi un rebus. Appare evidente come qualcosa si sia rotto con il mondo United, anche se Ten Hag non ha mai fatto mancare i suoi elogi per il cinque volte pallone d’oro. Di certo un calciatore come lui vorrebbe tentare un ultimo assalto alla Champions League con l’obiettivo di raggiungere Gento a quota sei trofei. Vedremo se alla sua porta si presenterà un club di questo rango e che possa dargli le garanzie tecniche che richiede.