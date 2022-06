Incontro segreto, la Juventus prova il blitz per Zaniolo

Nicolò Zaniolo potrebbe lasciare la Roma per una nuova avventura suggestiva: la Juventus non molla, incontro segreto

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Nicolò Zaniolo, talentuoso attaccante della Roma, che ha deciso la finale di Conference League regalando così un successo internazionale ai giallorossi.

La sua stagione è stata altalenante con José Mourinho che gli ha cambiato spesso posizione ricoprendo vari ruoli nell’arco dell’annata. Come svelato dal quotidiano sportivo Tuttosport, c’è stato un incontro segreto tra Tiago Pinto e Federico Cherubini, l’uomo di mercato dei bianconeri. La Juventus l’ha seguito a lungo già in passato cercandolo di convincerlo a vestire la maglia bianconera: la sua valutazione si aggira intorno ai 50 e 60 milioni di euro, mentre il club torinese non vorrebbe andare oltre i 40 più bonus.

Calciomercato Juventus, Zaniolo il possibile colpo in attacco

Così la Juventus potrebbe pensare anche all’inserimento del centrocampista brasiliano, Arthur, che interessa molto l’allenatore portoghese. Il general manager della Roma sarebbe così al lavoro tra acquisti e cessioni per programmare il prossimo anno già a partire da ora. Zaniolo potrebbe svolgere le funzioni di centrocampista offensivo o come seconda punta con le sue inclinazioni da rifinitore e finalizzatore. Dopo il doppio infortunio al ginocchio, lo stesso giocatore non ha espresso tutte le sue qualità: ora la Juventus proverà ad approfittarne.