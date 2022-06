Juventus, non si molla Zaniolo: giocata la carta scambio

La Juventus cerca di costruire una squadra che torni a vincere e nel mirino rimane fisso Nicolò Zaniolo: scambio con la Roma

Futuro tutto da costruire per la Juventus in vista della prossima stagione. I bianconeri dopo una stagione deludente vogliono cercare di mettere in piedi una squadra che possa tronare a vincere il prima possibile. Così durante la sessione di calciomercato si cercano nuovi innesti di qualità da portare alla corte di Massimiliano Allegri.

Uno dei nomi che continua a essere accostato alla Juventus è quello di Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma la cui permanenza è stata messa in discussione più volte durante questo inizio di estate. I bianconeri, nonostante l’operazione sembrerebbe non essere così semplice, tentano la carta scambio per convincere i giallorossi.

Calciomercato Juventus, si insiste per Zaniolo: scambio con Arthur, ma c’è un ostacolo

Se si parla di stagioni negative, impossibile non pensare alla Juventus in quella appena terminata. Ovviamente nell’insieme dei bianconeri anche alcuni suoi protagonisti hanno deluso le attese. Uno di questi è Arthur, centrocampista che dall’arrivo a Torino non è riuscito a esprimere al meglio le sue qualità.

Così la Juventus in questa sessione estiva di calciomercato potrebbe pensare di inserire il brasiliano come contropartita per cercare di portare in bianconero Nicolò Zaniolo. Uno scambio alla pari che però non convincerebbe a pieno la Roma, soprattutto per quanto riguarda l’ingaggio percepito dal brasiliano, ovvero cinque milioni, che al momento sarebbe troppo alto per i giallorossi.