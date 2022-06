Pazza offerta alla Juve: ecco il doppio scambio

Il Liverpool all’assalto di de Ligt: i Reds disposti ad una maxi-offerta per accontentare la Juventus che chiede 100 milioni di euro

Matthijs de Ligt resta uno dei pezzi pregiati più cercati in casa Juventus. Il difensore olandese piace – e tanto – al Liverpool che starebbe pensando una offerta che potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggiosa per i bianconeri.

Sono tante le squadre sulle tracce di Matthijs de Ligt, difensore olandese classe ’99 che la Juventus ha prelavato dall’Ajax nell’estate del 2019 per circa ottanta milioni di euro. Ecco perché oggi – anche alla luce di un contratto in scadenza tra due anni – i bianconeri potrebbero lasciarlo partire, ma solo a fronte di una offerta economicamente vantaggiosa.

Nel dettaglio, la dirigenza della Vecchia Signora chiederebbe circa cento milioni di euro per far partire il giovane difensore cresciuto nel settore giovanile dell’Abcoude prima di passare all’Ajax e – dunque – alla Juventus.

Calciomercato Juventus, offerta del Liverpool per de Ligt

Per venire incontro alle richieste della Juventus, il Liverpool potrebbe inserire nell’affare due contropartite tecniche. In particolar modo, i Reds potrebbero offrire ai bianconeri i cartellini di Joe Gomez, difensore classe ’97 reduce da 20 presenze nella scorsa stagione, e soprattutto di Mohamed Salah. Il primo è valutato tra i 25 ed i 30 milioni di euro, il secondo 70. Ecco come si arriverebbe ad accontentare la richiesta della Juventus per far partire de Ligt.