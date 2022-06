Sarri lo vuole a tutti i costi, Gasperini non ci sta: scambio a sorpresa

Si complica la strada per uno degli obiettivi primari del mercato biancoceleste: la richiesta di Gasperini spiazza il tecnico laziale

Memore delle difficoltà riscontrate lo scorso anno – quando il tecnico ebbe oggettivamente poco tempo per presentare alla dirigenza la lista dei nomi adatti alla sua idea di calcio – Maurizio Sarri ha indicato per tempo la lista della spesa per costruire una squadra a sua immagine e somiglianza.

Già messo in cascina il colpo Marcos Antonio, il Ds Tare lavora da tempo ad un obiettivo messo in agenda da mesi. Il tecnico di Figline Valdarno avrebbe individuato un giovane già ammirato in cadetteria nella stagione appena trascorsa. Rientrato alla base dopo il prestito – fresco di una promozione nella massima serie raggiunta anche grazie al suo contributo – il classe 2000 è seguito da parecchi club di Serie A. Pur avendo avviato i colloqui per prima, la società biancoceleste sta riscontrando non pochi problemi a chiudere l’affare.

Affare Carnesecchi, Gasperini chiede Manuel Lazzari

Valutato dalla società orobica 15 milioni di euro, Marco Carnesecchi è uno dei giovani più interessanti dell’intero panorama calcistico italiano. Il prezzo fissato dall’Atalanta non risponde a quanto intendeva mettere sul piatto la società capitolina. Anche la controproposta dei nerazzurri sembra non trovare molti riscontri dalle parti di Formello: si parla di un giocatore al quale Sarri non vorrebbe proprio rinunciare.

Gapserini è stato chiaro: se la Lazio vuole Carnesecchi deve mettere sul piatto Manuel Lazzari. Ovviamente, almeno per il momento, la risposta della società capitolina è stato un secco ‘no’. Le parti si aggiorneranno nelle prossime settimane, ma appare evidente la volontà dei bergamaschi di chiudere la trattativa solo a fronte di un esborso cash. Proprio il terreno sul quale Claudio Lotito appare restìo a cedere alle condizioni dettate da altri…