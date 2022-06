Intreccio con Sarri e la Premier: la Juve prova il doppio affare

La Juventus prova lo sprint sul calciomercato mentre si raffredda la pista Di Maria. Possibile super intreccio con la Lazio di Sarri e il Chelsea

Mollato Di Maria, anche se non del tutto, la Juventus si muove sul calciomercato con la ‘grana’ de Ligt. L’olandese non appare intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 e così torna di moda la possibilità di un divorzio in questa sessione estiva.

Ad oggi Cherubini e soci sono al lavoro soprattutto per liberarsi di qualche esubero. Uno dei più importanti in tal senso è senza dubbio Arthur, per il quale le piste inglesi hanno perso forza nelle ultime settimane. Non è escluso quindi che il futuro prossimo del brasiliano possa essere in Italia, più precisamente alla Lazio del suo grande estimatore Maurizio Sarri. L’operazione avrebbe qualche chance di andare in porto in prestito secco, più un contributo al pagamento dell’ingaggio che è di 5 milioni netti. In cambio, con la medesima formula, i biancocelesti potrebbero offrire il cartellino di Acerbi il quale ha rotto con l’ambiente e non rientra nei piani dello stesso Sarri. Età (34 ani) e contratto triennale da 1,8 milioni di euro netti rendono quasi impossibile una sua vendita a titolo definitivo.

La partenza dell’ex Barcellona permetterebbe alla Juve di gettarsi a capofitto su Jorginho, il playmaker promosso da Allegri per dare maggiore qualità alla manovra.

Calciomercato Juventus, Rabiot per avere Jorginho: la ‘risposta’ del Chelsea

Trent’anni compiuti lo scorso dicembre, Jorginho è in scadenza fra un anno col Chelsea e ormai non più al centro dei piani di Tuchel. La sua valutazione può essere intorno ai 30 milioni di euro, diciamo anche qualcosa meno per la Juve che inizialmente può tentare la via di uno scambio alla pari con un calciatore stimatissimo dall’allenatore dei ‘Blues’, vale a dire Adrien Rabiot. Gli inglesi potrebbero avanzare una richiesta di circa 15 milioni in aggiunta al cartellino del centrocampista transalpino.