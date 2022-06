Attenta Juve, il big cambia idea: “Non vuole partire”

Il calciomercato della Juventus inizia ad infiammarsi: cambiano i piani per il top player, adesso può rifiutare la cessione

Dopo una stagione decisamente deludente, la Juventus intende ripartire alla grande e molto, in tal senso, dipenderà dall’attuale sessione di calciomercato. I bianconeri proveranno a colmare il gap con le milanesi per tentare di lottare per lo scudetto 2022/23.

In tal senso, arrivano novità rilevanti dalla Spagna per le prossime mosse che ha intenzione di mettere a segno il ds Cherubini. Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.com’, il futuro di uno degli obiettivi della Juventus per l’attuale sessione di mercato potrebbe cambiare nelle prossime settimane.

Niente addio: United e Juve ko

Si tratta di Frenkie de Jong, ormai lontano dalle priorità di Xavi per il centrocampo del Barcellona e che, fino a questo momento, pareva destinato a salutare la Catalogna. In pole position c’era, e c’è ancora, il Manchester United. I ‘Red Devils’, spinti dal neo tecnico ten Hag, vogliono l’olandese per rimpiazzare Matic e Pogba: un’operazione che, tuttavia, pare destinata a sfumare. Il portale spagnolo sottolinea come de Jong avrebbe già fatto sapere alle parti in causa di voler proseguire la sua carriera in maglia blaugrana: un no categorico, dunque, ad ogni possibilità lontano dalla squadra allenata da Xavi.

Nè Juventus nè soprattutto United, al punto che la società inglese si starebbe già muovendo per l’alternativa a de Jong che arriverebbe dalla Premier League. Si tratta si Youri Tielemans, in scadenza il 30 giugno 2023 con il Leicester e accostato, tra le altre, anche alla Juventus. Il belga costerebbe decisamente meno di de Jong e nell’ultimo anno, tra Premier League e coppe, ha collezionato 49 presenze con i ‘Foxes’, con 7 gol e 5 assist vincenti.

Frenkie de Jong, dunque, sembra intenzionato a rimanere dov’è: almeno per un’altra stagione nella quale proverà a convincere Xavi.