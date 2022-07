Doppio colpo grazie a Leao: Maldini show

Il calciomercato del Milan prende forma: l’ipotesi cessione di Rafael Leao può regalare un doppio colpo da sogno a Pioli

Il Milan ha tutta l’intenzione di fare sul serio nell’attuale sessione di calciomercato. I rossoneri, archiviata un’annata trionfale che ha portato in quel di Milanello il 19esimo scudetto della storia del ‘Diavolo’, guardano al futuro. Inevitabile pensare a quelle che saranno le operazioni di mercato, nelle prossime settimane, tra entrate ed uscite.

La rosa di Pioli è già mutata: Romagnoli e Kessie hanno esaurito nella giornata di ieri i loro contratti con il club di via Aldo Rossi ed è per questo che tra le priorità rimangono i sostituti degli ormai due ex rossoneri. Attenzione, però. Perchè il nome di Rafael Leao rimane in cima alla lista di diversi top club europei: il rinnovo di cui si sta discutendo da mesi con Jorge Mendes non è stato ancora siglato ed è per questo che la cessione del portoghese è tutt’altro che utopia.

Milan, doppio colpo da sogno ‘grazie’ a Leao

Dall’addio di Leao il Milan vorrebbe guadagnare non meno di 80-90 milioni di euro: una cifra importante che rispecchia però quanto di buono raccolto dall’esterno lusitano nell’ultimo anno ed a soli 23 anni. Ecco perchè con quella cifra, se Leao dovesse effettivamente finire altrove, il Milan proverebbe a regalare ben due colpi di assoluto livello per l’attacco di Pioli. Il primo è sicuramente Paulo Dybala. I colloqui con l’Inter si sono raffreddati da alcuni giorni e Maldini, è chiaro da tempo, aspetta alla finestra l’occasione giusta per provare ad affondare la stoccata vincente. Il nodo resta l’ingaggio ma, a zero, sarà difficile trovare di meglio. Resta in scia anche il marocchino Ziyech, in uscita dal Chelsea e che si integrerebbe alla perfezione nel 4-2-3-1 di Pioli.

In questo caso, la valutazione fatta dai ‘Blues’ è di circa 40 milioni di euro per l’esterno che rimane in scadenza nel 2025. Attenzione, infine, ad uno dei grandi sogni estivi di Paolo Maldini: quel Marco Asensio che difficilmente rientrerà nelle rotazioni di Ancelotti il prossimo anno al Real Madrid. A dodici mesi dalla possibilità di svincolarsi, la volontà di Perez sul maiorchino è chiara: cederlo per almeno 30 milioni. Il Milan rimane da questo punto di vista in pole position, con una corte serrata che viene alimentata ormai da diversi mesi.

Due tra questi big potrebbero approdare a Milanello se Leao dovesse effettivamente decidere di lasciare i campioni d’Italia nelle prossime settimane: la rivoluzione in attacco firmata da Maldini e Massara può quindi concretizzarsi.