Scatto Milan per Dybala: “Elevate possibilità”

I tentennamenti dell’Inter nella chiusura dell’affare Dybala potrebbero consentire un inserimento del Milan: Maldini pronto allo sgmabetto

Proprio nella giornata in cui arriverà la firma ufficiale di Romelu Lukaku, pronto alla sua seconda avventura in nerazzurro, l’Inter registra delle difficoltà nella chiusura dell’altro grande colpo di mercato, quello che dovrebbe portare in nerazzurro Paulo Dybala. L’Ad Beppe Marotta, dopo un pressing forsennato sull’entourage del calciatore, avrebbe rallentato non poco negli ultimi giorni: colpa delle fitte trame da completare per il ritorno di Big Rom ma anche per la necessità di far quadrare i conti in sede di bilancio.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, confermate anche radiofonicamente dal direttore editoriale di Radio Radio Ilario di Giovambattista, l’inserimento del Milan sarebbe ormai cosa concreta. Paolo Maldini ha avuto il via libera per iniziare, con un ritardo che aveva iniziato ad allarmare i tifosi rossoneri, il mercato in entrata. Incassato il colpo Divock Origi, i Campioni d’Italia sono pronti ad uno ‘sgarvo’ ai cugini che avrebbe del clamoroso.

Dybala-Milan, ora l’affare è possibile

“Il Milan piomba su Paulo Dybala: le incertezze dell’Inter hanno irritato calciatore e procuratore che ora si sentono liberi di trattare. I Campioni d’Italia tentano lo sgambetto ai nerazzurri. Le possibilità di riuscita sono elevate”. Con queste parle, affidate al suo profilo Twitter, il noto giornalista ha fotografato la situazione del momento. Già da qualche giorno, a dire il vero, si respirava una calma piatta nella conclusione della trattativa. Qualcuno aveva attribuito il raffrreddamento della pista Inter-Dybala al lavorìo di Marotta, impegnato a trattare la cessione di Skriniar al PSG. In parte questo è certamente vero, ma forse sono davvero subentrate delle diffidenze, nell’entourage dell’argentino, che hanno contribuito all’inserimento del Milan.

La dirigenza rossonera sta lavorando sottotraccia per mettere a segno il colpo che rovescierebbe questi primi giudizi sull’operato di rososneri e nerazzurri sul mercato. Il colpo Dybala rappresenterebbe, per il Milan, uno ‘scippo’ legalizzato che rivitalizzerebbe la piazza, costringendo i cugini a cambiare radicalmente le proprie strategie per il parco attaccanti.