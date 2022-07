Milan, ecco l’annuncio UFFICIALE sui rinnovi di Maldini e Massara

Proprio in extremis il Milan ha rinnovato per altri due anni il contratto di Paolo Maldini e Frederic Massara: c’è il comunicato ufficiale

Con l’accordo trovato proprio il giorno della scadenza del precedente accordo – il fatidico 30 giugno, il Milan ha dato continuità al suo porgetto dirigenziale rinnovando per altre due stagioni il contratto di Paolo Maldini, Direttore dell’area tecnica deI rossoneri, e Frederic Massara, Ds e fido braccio destro.

“AC Milan è lieto di comunicare che in data odierna il CdA del Club ha approvato i rinnovi biennali del Direttore dell’Area Tecnica Paolo Maldini e del Direttore Sportivo Frederic Massara. Un accordo che testimonia la continuità in un percorso di rafforzamento e di crescita del nostro Club“, si legge sul sito del club di Via Aldo Rossi.