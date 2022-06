Scippo direttamente in Italia: Maldini mastica amaro

La dirigenza rossonera, dopo la beffa Botman, si prepara ad incassare un altro scippo che stavolta viene direttamente da una rivale italiana

Già iniziato con ritardo a causa dei tempi tecnici legati al signing e al closing nel passaggio da Elliott a RedBird, il mercato del Milan ha dovuto anche fare i conti con i primi botti in entrata dei rivali cittadini dell’Inter, letteralmente scatenati in queste prime fasi delle contrattazioni estive.

Dopo aver incassato la beffa legata al mancato acquisto di Sven Botman, passato al Newcastle dopo esser stato seguito con insistenza dai rossoneri per circa un anno, Paolo Maldini si prepara ad un altro dispiacere di mercato. Il talentuoso esterno del Torino infatti, messo nel mirino per il fronte offensivo, sarebbe ora seguito con attenzione anche dal Napoli. La società partenopea aveva già adocchiato il giocatore slavo lo scorso anno, quando tutto lasciava pensare ad una battaglia di mercato con la Lazio, anch’essa piombata forte sul giocatore. Poi un blitz del Dg granata Vagnati aveva fatto sì che l’ex Wolfsburg prendesse la strada del Torino. Ora, dopo una sola stagione, quella stessa strada potrebbe portare dalle parti del Vesuvio.

Brekalo, irrompe il Napoli: altra beffa in arrivo per il Milan?

Protagonista di un’ottima stagione coronata da 7 gol e 2 assist alla sua prima stagione in Italia, Josip Brekalo ha mantenuto le aspettative sul suo conto con un’annata in crescendo. Paolo Maldini ha fiutato subito l’occasione, complici ache gli ottimi rapporti con la dirigenza granata. Con la quale tra l’altro è ancora in piedi il possibile affare Pobega, che il Toro vorrebbe trattenere in rosa. Sul 24enne originario di Zagabria però, nelle ultime ore è spuntato anche il Napoli, alle prese con la grana del possibile addio di Dries Mertens.

Proprio la necessità di puntellare il reparto offensivo con un innesto di qualità avrebbe spinto il club azzurro a dirottare le sue mire su Brekalo. Il cartellino del croato ha un costo non troppo elevato per gli standard partenopei.(circa 15 milioni). Secondo quanto riferito dal portale Insider, sarebbero stati avviati già dei colloqui esplorativi con l’entourage del calciatore, seguito a dire il vero anche da altri club italiani ed esteri.