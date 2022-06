CCMNEWS | Milan: domani Botman fa le visite mediche col Newcastle

Il Milan vede definitivamente sfumare uno dei principali obiettivi di calciomercato: fissate le visite mediche

Il Milan non ha ancora mosso passi concreti in chiave calciomercato e la situazione contrattuale di Maldini e Massara non sta aiutando.

Entrambi devono ancora rinnovare ma la firma sta tardando ad arrivar e di conseguenza il mercato dei rossoneri è in una fase piuttosto sterile, se pur proseguino i contatti per diversi calciatori. In primo piano rimane sempre Renato Sanches che sembra intenzionato ad accettare il Milan ma il Lille è un osso duro. Proprio dal Lille, invece, il Milan ha perso il treno per Sven Botman. Il difensore classe 2000 era nel mirino del ‘Diavolo’ da diverso tempo ma la situazione societaria ha complicato l’affondo con il club francese.

Milan, addio Botman: domani visite mediche col Newcastle

Botman è reduce da una stagione molto importante con la maglia del Lille, con cui ha realizzato anche 3 gol in Ligue1. Il suo nome è stato accostato a diversi club, in particolare al Milan. L’inserimento del Newcastle e la proposta economica del club inglese, però, ha sovrastato le possibilità economiche dei rossoneri che sono stati costretti a rinunciare all’obiettivo.

Secondo le notizie raccolte da ‘calciomercatonews.com’, il difensore olandese è atteso domani per le visite mediche e la firma con il Newcastle. I Magpies sborseranno 40 milioni di euro per aggiudicarsi il cartellino di Botman. Per il Milan tramonta uno dei principali obiettivi del calciomercato estivo.