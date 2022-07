Arthur e non solo: la Juve ‘scippa’ Mourinho con lo scambio

Il calciomercato della Juventus può vedere un super colpo in Serie A: spunta lo scambio con la Roma di Mourinho

La stagione che la Juventus ha chiuso da un mese e mezzo a questa parte non è stata affatto esaltante, anzi. I bianconeri, non accadeva da dieci anni, hanno concluso senza alcun nuovo trofeo. Uno scenario che Andrea Agnelli non vuole assolutamente riproporre ai tifosi della ‘Vecchia Signora’ nella prossima annata che vedrà l’esordio in Serie A contro il Sassuolo.

Ed è per questo che il calciomercato estivo sta già portando novità davvero importanti alla rosa di Massimiliano Allegri. Se Di Maria e Pogba sembrano sempre più vicini a vestire la casacca bianconera, il ds Cherubini ha in mente un altro colpo di spessore direttamente dal calcio italiano.

Zaniolo alla Juventus: due pedine per il colpo

Occhi in casa Roma dove, con una doppia proposta, la Juventus può pensare di regalare all’allenatore livornese Nicolò Zaniolo. Da un lato c’è Arthur, che non rientra nei piani di Allegri e lascerà sicuramente la Juventus nelle prossime settimane. Il club torinese, pur di arrivare a Zaniolo, potrebbe offrire il cartellino di Arthur (in prestito con diritto di riscatto), tentando di convincere Josè Mourinho. Il brasiliano viene infatti valutato intorno ai 40-45 milioni ed ha un ingaggio importante: l’alternativa porta ad un altro nome del centrocampo di Allegri.

Quel Denis Zakaria arrivato lo scorso gennaio a Torino e che adesso, a titolo definitivo, potrebbe trasferirsi proprio nella Capitale. Un’operazione molto simile a quella che ha portato Chiesa alla Juventus, con una valutazione complessiva di Zaniolo (bonus inclusi) che raggiungerebbe i 50 milioni di euro.

Situazione dunque in divenire: Mourinho può accettare uno tra Arthur e Zakaria a patto che Zaniolo vesta già durante l’estate la maglia della Juventus.