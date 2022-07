Dybala, l’annuncio è imminente: spunta la data

Il futuro di Paulo Dybala è vicinissimo ad una svolta: arriva l’annuncio che avvicina l’ufficialità della prossima squadra della ‘Joya’

L’estate sta già infiammandosi, in attesa che la Serie A riparta il prossimo 13 agosto. Adesso, però, a tenere banco è certamente il calciomercato che ha già mostrato novità importanti tra le squadre di vertice. Se da un lato la Juventus ha ceduto tanto ed è pronta ad accogliere Paul Pogba e Angel Di Maria, l’Inter ha già annunciato tre rinforzi di assoluto spessore.

Asllani, Mkhitaryan e soprattutto il ritorno di Romelu Lukaku. Chi è ancora invece senza squadra è Paulo Dybala. L’argentino, chiusa la sua avventura in bianconero, è stato recentemente accostato a diverse società soprattutto in Italia.

Arriva Dybala: ecco quando sarà annunciato

Inter in primis ma anche Roma e Milan, per la ‘Joya’ che ha avanzato importanti richieste per l’ingaggio che lo legherà alla sua prossima squadra. In tal senso, arriva un messaggio che delinea quasi definitivamente quale sarà il futuro di Dybala: ancora in Serie A. Secondo quanto scritto, su Twitter, dall’opinionista Fabio Bergomi, non vi sarebbero dubbi sulla prossima destinazione italiana di Paulo Dybala. Si tratta dell’Inter che, ormai da diverse settimane, si è mossa concretamente per regalare a Simone Inzaghi il talento sudamericano a parametro zero. “L’annuncio di Dybala all’Inter? Probabile tra due o tre giorni“. Dichiarazioni che spazzano via ogni dubbi, così come allontanano in modo certo le possibilità che Dybala si riavvicini a Milan e Roma per il prossimo anno.

Il 28enne di Laguna Larga si trasferirà, salvo clamorose sorprese, sotto la Madonnina. L’Inter è pronta a piazzare un altro grande colpo, con l’attacco della ‘Beneamata’ che ha letteralmente cambiato pelle e attende le cessioni di una o due pedine per far posto all’ex juventino. Nella sua ultima stagione alla Juventus, l’attaccante ha collezionato 39 presenze tra campionato e coppe, nelle quali ha siglato ben 15 reti e firmato 6 assist vincenti.

Marotta sembra quindi aver battuto la concorrenza: tra pochi giorni Dybala dovrebbe essere annunciato come prossima stella dei nerazzurri.