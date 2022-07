Alex Sandro tagliato da Allegri: poker di nomi per l’erede

Il calciomercato della Juventus passerà anche dalla cessione di Alex Sandro: quattro big in lista per l’eredità

La scorsa stagione è stata decisamente deludente per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il quarto posto e la conseguente qualificazione alla Champions League non può bastare: ecco perché nell’attuale sessione di calciomercato, i bianconeri hanno tutta l’intenzione di stupire, puntellando la rosa a disposizione dell’allenatore toscano.

Pogba e Di Maria sembrano ormai pronti ad arrivare in quel di Torino. Molto passerà anche delle cessioni, una su tutte quella di Alex Sandro. Il terzino brasiliano non rientra più nei piani di Allegri al punto che, se dovesse clamorosamente rimanere fino alla scadenza contrattuale ferma al 30 giugno 2023, l’ex Porto rischia di rimanere fuori dalla lista Champions.

Non solo Renan Lodi: la Juve pianifica il colpaccio

Al momento, nonostante il laterale non abbia offerte, è già partita la caccia all’erede. Una ricerca aperta che includerà nomi di assoluto spessore, per la gioia del tecnico livornese. Il primo è sicuramente quello di Udogie dell’Udinese, per il quale si sta provando a trattare con la società della famiglia Pozzo ormai da diverse settimane. Attenzione anche a Alejandro Grimaldo, in scadenza tra meno di un anno col Benfica e che piace da mesi alla dirigenza juventina. Il ds Cherubini non si ferma e intende muoversi su più fronte. Rischia di scaldarsi quello legato a Renan Lodi dell’Atletico Madrid, non più tra le priorità del tecnico Diego Simeone ed è stato già accostato nel 2021 ai bianconeri.

Il brasiliano rimane il preferito ma resta l’operazione più complicata. La quarta alternativa si chiama Alex Telles, già protagonista in Serie A con la maglia dell’Inter e in scadenza nel 2024 con il Manchester United. I ‘Red Devils’ si sono affidati a ten Hag che ha dato il via ad una vera e propria rivoluzione: tra le uscite potrebbe finirci anche il 29enne di Caxias do Sul.

Un elenco di profili davvero importanti: Alex Sandro lascerà spazio ad un grande colpo, adesso è tutto nelle mani del ds Cherubini.