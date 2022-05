Sorpresa dalla Spagna: lascia Madrid e firma con la Juve

Clamorosa notizia lanciata dalla Spagna: la Juventus avrebbe di fatto già preso un nuovo giocatore dall’Atletico Madrid

Un fulmine a ciel sereno. ‘Marca’ riporta che la dirigenza bianconera sarebbe molto avanti nel trattare un calciatore dell’Atletico Madrid che non rientra più nei piani di Simeone. Se l’indiscrezione dovesse essere confermata ci sarebbe di certo da sorridere per Massimiliano Allegri.

Con l’ennesima stagione in chiaroscuro di Alex Sandro e l’ancora non totale affidabilità di Pellegrini, la Juventus pare voglia giocarsi le sue fiches su Renan Lodi. Stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo ‘La Vecchia Signora’ sarebbe in fase avanzata con il giocatore, tant’è che questi sarebbe pronto a trasferirsi in estate. L’esterno esula dai progetti tecnici dei Colchoneros e la destinazione Torino pare gradita.

Indiscrezione dalla Spagna: Renan Lodi-Juventus, è fatta

I nomi sul taccuino di Cherubini per il ruolo erano diversi, Emerson Palmieri su tutti. I rumors in Spagna, però, virano sicuri verso il numero dodici dell’Atletico Madrid. Laterale di spinta, dotato di grande corsa e fisicità, Renan Lodi è riuscito a ritagliarsi il suo spazio con Simeone, ma senza mai essere un titolare inamovibile.

Anche per questo motivo, un trasferimento dove poter essere protagonista non può che giovare alla sua carriera. Sembra quindi lui l’erede designato di Alex Sandro, il cui futuro è ancora in bilico. Pare chiaro, però, che se Renan Lodi dovesse arrivare, una sua cessione sarà di fatto la diretta conseguenza.